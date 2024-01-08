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Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Toplantısı İÜC'de Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Toplantısı İÜC'de Gerçekleştirildi

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın (İÜC) ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıda, üniversite hastanelerinin güncel durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca, üniversite hastanelerinin daha iyi şartlarda hizmet vermesi için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, İÜC Rektörü ve ÜHBD Başkanı Prof. Dr. Nuri Aydın, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve birliğin geçen dönem başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Şinasi Candan gibi önemli isimler katıldı.

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Toplantısı İÜC\'de Gerçekleştirildi
08.01.2024 - 14:18,
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Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) Toplantısı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşanın (İÜC) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Avcılar Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda, üniversite hastanelerinin güncel durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, üniversite hastanelerinin daha iyi şartlarda hizmet vermesi konusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, İÜC Rektörü ve ÜHBD Başkanı Prof. Dr. Nuri Aydın, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve birliğin geçen dönem başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Şinasi Candan'ın katıldığı toplantıda, birlik üyesi üniversite rektörleri, rektör yardımcıları, üniversite hastaneleri başhekimleri ve paydaş kurumların üst düzey yöneticileri de iştirak etti.

Kaynak: AA
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İstanbul Üniversitesi, Avcılar, Kamu, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

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