Üniversite Öğrencisi Cinayeti: 1 Tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi genç kızın başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 kişi serbest bırakıldı.

Kalfaköy Mahallesi'nde 6 Ağustos gecesi yol kenarında cesedi bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşı E.F. (19) ile A.P, D.Ç, E.S.A. ve U.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.P, D.Ç. ve E.S.A. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. U.B. hakkında adli kontrol kararı verilirken, Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. (19) ise kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Kalfaköy Mahallesi'nde yolda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Polis ekipleri cansız bedenin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'a ait olduğunu tespit etmişti.

Olayla ilgili Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.