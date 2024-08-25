Üniversiteli Kadın Hafızlar Kızılcahamam'da Buluştu - Son Dakika
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Üniversiteli Kadın Hafızlar Kızılcahamam'da Buluştu

Üniversiteli Kadın Hafızlar Kızılcahamam\'da Buluştu

Türkiye'nin farklı illerinden 80 üniversiteli kadın hafız, Evrensel Hafızlar Derneği tarafından düzenlenen Staj ve Kariyer Eğitim Programı'nda bir araya geldi. Program kapsamında çeşitli etkinlikler ve seminerler düzenlendi.

25.08.2024 03:18
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Türkiye'nin farklı illerinden 80 üniversiteli kadın hafız, Evrensel Hafızlar Derneğince (EHAD) Kızılcahamam'da düzenlenen Staj ve Kariyer Eğitim Programı'nda bir araya geldi.

EHAD'dan yapılan açıklamaya göre, dün açılış konuşmalarıyla başlayan program, bugün de çeşitli etkinlikler ve toplantılarla devam etti.

Kızılcahamam İlçe Müftülüğü ve Kızılcahamam Belediyesinin de katkılarıyla gerçekleştirilen ve yarın da sürecek kamp programında, öğretim görevlisi Ayşe Karakaya "Hafızlığın Değeri ve İşlevselliğinin Arttırılması", Emine Çınar da " Gazze, Kur'an ve Direniş Gücü" konulu sunum yapacak.

Türkiye'nin farklı illerinden 80 üniversiteli kadın hafızın katıldığı programda ayrıca takım çalışması ve gönüllülük, zaman yönetimi, kariyer planlama, temel iletişim becerileri, liderlik, gençlerin zararlı akımlardan korunması ve aile bilinci, hızlı öğrenme teknikleri konularında seminerler verilecek.

Gençlerin ve hafızların profesyonel kariyerlerinde başarılı olmaları için gereken bilgi ve becerileri kazanmalarını amaçlayan ve staj ile kariyer geliştirme süreçlerini destekleyen çeşitli eğitim modüllerini içeren EHAD Staj ve Kariyer Eğitim Programı, Ankara gezisiyle son bulacak.

Kaynak: AA

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