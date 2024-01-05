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Üniversiteli öğrencilerden 'Teröre Lanet' yürüyüşü - Son Dakika
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Üniversiteli öğrencilerden 'Teröre Lanet' yürüyüşü

Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri, şehit düşen 12 kahraman asker için Teröre Lanet Yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, ÜniAK Başkanı Samet Balamir ve öğrenciler katıldı.

Üniversiteli öğrencilerden \'Teröre Lanet\' yürüyüşü
05.01.2024 - 22:56,
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- Üniversiteli öğrencilerden 'Teröre Lanet' yürüyüşü

ELAZIĞ - Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri, şehit düşen 12 kahraman asker için yürüdü.

ÜniAK tarafından Kuzey Irak'ta geçen hafta hain saldırıda şehit düşen 12 asker için Teröre Lanet Yürüyüşü düzenlendi. Kampüs içerisinde düzenlenen ve kütüphane önünde başlayan yürüyüş, giriş kapısında son buldu. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen öğrenciler tekbir getirip 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Yürüyüşe, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, ÜniAK Başkanı Samet Balamir ve öğrenciler katıldı.

Elazığ'dan da dahil olmak üzere 12 şehit verildiğini dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, "Bugün Üniversite AK Gençlik şehitlerimizle ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu. AK Gençlik, ülkenin hassasiyetlerine değer gösteren, şehitlerimizin ailelerine hakaret etmeyen gençlik olmuştur. Bundan sonrada olmaya devam edecektir. Bu gencecik kardeşlerimi tebrik ediyorum. Her zaman onlarla beraber olacağımızı ve onların da şehitlerimizle, memleketlerimizle ve vatanımızla birlikte olacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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