Ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddia edilen dava devam ediyor

GAYE ŞEYMA CAN

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 21 kişiyi "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan ile 6 şüphelinin yargılandığı davanın, cuma günü ara verilen ikinci duruşmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Aralarında Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiyi "yüksek karlı gizli fon" vadiyle dolandırdığı suçlamasıyla Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi Müdürü Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 şüphelinin yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, devam ediliyor.

Seçil Erzan ve Ali Yörük, duruşmaya tutuklu oldukları cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk ile tanıklar Semih Kaya, Merve Yılmaz, Tanın Yılmaz da duruşmaya katıldı.