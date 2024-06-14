Ünlü kemancı Esther Abrami Marmaris'te konser verdi - Son Dakika
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Ünlü kemancı Esther Abrami Marmaris'te konser verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi iş birliği ile ünlü kemancı Esther Abrami Marmaris'te sanatseverlerle buluştu. Konserde Esther Abrami'ye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşlik etti.

14.06.2024 10:23
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi iş birliği ile ünlü kemancı Esther Abrami Marmaris'te sanatseverlerle buluştu. Konserde Esther Abrami'ye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşlik etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) iş birliği ile Marmaris Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde Esther Abrami, Türkiye'de ilk kez "Cinema" albümüyle sahne aldı. Etkinlikte, Abrami'ye Büyükşehir Orkestrası'nın yanı sıra Türk müziğinin sevilen isimlerinden Can Okan da eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ünlü kemancı Esther Abrami Marmaris'te konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü kemancı Esther Abrami Marmaris'te konser verdi - Son Dakika
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