UNRWA'dan Gazze'ye Yardım Raporu

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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 19 Ocak'ta Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden itibaren yaptığı faaliyetleri paylaştı.

UNRWA'dan paylaşılan raporda, ateşkesin başladığı 19 Ocak'tan 9 Şubat'a kadar Gazze Şeridi'ne temel insani yardım malzemesi taşıyan Ajansa ait 1750 kamyonun girdiği kaydedildi.

Ateşkesin başlamasından itibaren UNRWA ekiplerinin en az 1,5 milyon insana gıda yardımı ulaştırdığı aktarıldı.

Sağlık ekiplerinin 9 Şubat 2025'e kadar 226 binden fazla sağlık hizmeti verdiği, 14 binden fazla doğum sonrası ve yüksek risk altındaki hamile kadına bakım sağlandığı, sabit ve gezici kliniklerde 8 bin 850'den fazla hastaya diş ve ağız sağlığı hizmeti ve yaklaşık 4 bin 350 hastaya da fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti sunulduğu bildirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'nun geçişlere açılmasıyla 19 Ocak'tan 6 Şubat'a kadar en az 586 bin kişinin güneyden kuzeye, en az 56 bin kişinin ise kuzeyden güneye geçtiği kaydedildi.

Ajansın 9 Şubat itibarıyla Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Gazze dışındaki farklı noktalarda yaklaşık 5 bin 900 kamyona eşdeğer yardım malzemesinin bulunduğu aktarıldı.

Barınma konusundaki yardımlarına ilişkin de bilgi veren UNRWA, Gazze Şeridi genelinde 120 barınağa sahip olduklarını ve buralarda yaklaşık 120 bin kişinin yaşadığını bildirdi.

Ateşkesin devreye girmesinden bu yana 7'si Gazze kentinde ve 30'u Gazze Şeridi'nin kuzeyinde olmak üzere 37 yeni acil durum barınağı açıldığı, bölgeye 9 bin 500'ün üzerinde çadır ile binlerce battaniye, yastık, kıyafet, mutfak malzemesi ve branda sevk edildiği kaydedildi.

Raporda ayrıca İsrail'in 21 Ocak 2025'te işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı saldırıların "İkinci İntifada'dan bu yana Batı Şeria'ya yönelik en uzun süre devam eden saldırılar" olduğu ifade edildi.