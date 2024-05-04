UNRWA: Gazze\'deki çocuklarda yıkıcı düzeyde stres ve psikolojik hasar var

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'ndeki çocuklarda "yıkıcı düzeylerde" stres de dahil psikolojik hasarların oluştuğu konusunda uyarıda bulundu.

UNRWA'nın X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki çocuklar yıkıcı düzeyde stres yaşıyor." ifadesine yer verildi.

UNRWA ekibinin savaşın çocuklar ve ergenler üzerindeki dehşetinin etkisini azaltmak için çalıştığı kaydedilen açıklamada, ajansın danışmanlarının Gazzeli çocuklara umut ve rahatlık sağlamak için çabaladığı ve onların bugünü ve geleceğinin korunması gerektiği vurgulandı.

UNRWA'nın açıklamasında, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması gerektiği yinelendi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.