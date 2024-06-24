UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor - Son Dakika
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UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor

UNRWA Genel Komiseri: Gazze\'de çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Danışma Komisyonu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Gazze'nin büyük bir kısmının yok edildiğini ve iki milyondan fazla Gazzeli için buranın gerçek bir cehennem olduğunu belirtti. Lazzarini, çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan öldüğünü ifade etti. Ayrıca, işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölgede yaşanan değişimlerin insanların korkunç derecede kayıplar yaşamasına ve acı çekmesine neden olduğunu vurguladı.

24.06.2024 16:31
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, " Gazze'nin büyük bir kısmı yok edildi, iki milyondan fazla Gazzeli için burası gerçek bir cehennem. Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor." dedi.

Lazzarini, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Danışma Komisyonu Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ve bölgede sarsıcı bir değişimin yaşandığını kaydeden Lazzarini, 7 Ekim 2023'ten bu yana insanların korkunç derecede kayıplar yaşadığını ve acı çektiğini söyledi.

Lazzarini, "Gazze'nin büyük bir kısmı yok edildi, iki milyondan fazla Gazzeli için burası gerçek bir cehennem. Çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor." dedi.

"İnsan eylemlerinin" sonuncunda Gazze Şeridi'nde felaket düzeyinde açlık yaşandığını belirten Lazzarini, idari düzenin bozulmasının, aşırı derecede ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen aşırı yağma ve kaçakçılığa neden olduğunu söyledi.

Lazzarini, Gazzelilerin hayata tutunmaya çalıştığını ve yıkılmış bir bölgede defalarca yerlerinden edildiğine dikkati çekti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir trajedi yaşandığını vurgulayan Lazzarini, burada Ekim 2023'ten bu yana 500'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Lazzarini, Lübnan- İsrail sınırında yoğunlaşan çatışmaların topyekun bir savaş tehdidi oluşturduğunun altını çizerken, işgal altındaki Filistin toprakları, Lübnan, Suriye ve Ürdün'deki milyonlarca Filistinli mültecinin kaygılı olduğunu ve korktuğunu dile getirdi.

Gazze'de UNRWA'nın da saldırı altında olduğu ve korkunç bir bedel ödediğini belirten Lazzarini, 7 Ekim 2023'ten bu yana 193 personelinin öldürüldüğüne işaret etti.

Lazzarini, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin toprakları ile bölgedeki faaliyetlerine ve sahip olduğu öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UNRWA Genel Komiseri: Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme ve susuzluktan ölüyor - Son Dakika

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