UNRWA, İsrail\'in Refah kentine olası saldırısını felaket olarak nitelendirdi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Refah kentine olası kara saldırısını, "tam bir felaket" olarak nitelendirdi.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kenti sakinlerinin sayısının 1,4 milyona ulaştığını ve çoğunluğunun cadde ve sokaklarda kurulan derme çatma çadırlarda ve sığınaklarda kaldığını belirtti.
İsrail'in savunmasız insanların yaşadığı Refah kentine yönelik muhtemel askeri saldırısının, tam bir felaket olacağı uyarısında bulunan Lazzarini, "Artık yaşananları tarif edecek kelime bulamıyorum." ifadelerini kullandı.
İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.
Refah kenti
Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
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