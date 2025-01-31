UNRWA, İsrail yasağına rağmen yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika
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UNRWA, İsrail yasağına rağmen yardımlarını sürdürüyor

UNRWA, İsrail yasağına rağmen yardımlarını sürdürüyor

UNRWA, İsrail'in yasağına rağmen Gazze'de sağlık, eğitim ve gıda yardımlarını devam ettiriyor.

31.01.2025 15:41
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UNRWA, İsrail'in yasağına rağmen Gazze Şeridi'nde sağlık, eğitim ve gıda yardımlarına devam ediyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), yürürlüğe giren İsrail yasağına rağmen görevine devam ettiğini söyledi.

İsrail parlamentosu, Ekim 2024'te UNRWA'nın ülkede faaliyet göstermesini ve İsrailli yetkililerin ajansla herhangi bir temas kurmasını yasaklayan ve perşembe günü yürürlüğe giren iki düzenlemeyi kabul etmişti.

Dujarric, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, "UNRWA ülkede kalmaya ve yardımlarına devam etmeye kararlı" ifadelerini kullandı.

UNRWA temsilcileriyle temas halinde olduğunu belirten Dujarric, bu temsilcilerin kendisine Doğu Kudüs'teki genel merkez binasında sadece güvenlik görevlilerinin bulunduğunu, diğer ajans görevlilerinin ise klinikler örneğinde olduğu gibi sahada görev yaptığını ya da evden çalıştığını aktardıklarını söyledi.

Sözcü, "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki klinikler açık" dedi.

Dujarric, basın mensuplarına ajansın Gazze Şeridi'nde de sağlık, eğitim ve gıda yardımı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Sözcü, İsrail yasalarını göz önünde bulundurarak UNRWA personeline herhangi bir talimat verilip verilmediği sorusuna, "Talimat, UNRWA'nın görevini yapamaz hale gelene kadar yapmaya devam etmesi yönündedir" yanıtını verdi.

UNRWA'yı Hamas ajanlarını istihdam etmek ve Gazze'de "terör faaliyetlerine" olanak sağlamakla suçlayan İsrail, perşembe günü itibarıyla UNRWA ile tüm bağlarını koparacağını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "UNRWA, Hamas'la içli dışlı. İsrail, 30 Ocak'tan itibaren yasalarına uygun olarak UNRWA ile tüm ilişkilerini kesecek" dedi.

UNRWA, 1950'den bu yana Ürdün, Lübnan, Suriye, Gazze ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinli mültecilere yardım ediyor.

Milyonlarca Filistinli için hayati öneme sahip UNRWA yardımını ve eğitim ve sağlık hizmetlerini tehdit eden İsrail yasağı, uluslararası liderler ve yardım grupları tarafından sert dille eleştirildi. Birleşmiş Milletler, yasağın felakete varan boyutlarda sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Kaynak: Xinhua

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