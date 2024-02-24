UNRWA\'ya yapılan bağışların durdurulması Lübnan\'daki Filistinli mülteci çocukların eğitimini tehlikeye atıyor

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BEYRUT, 24 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) Lübnan İşleri Direktörü Dorothee Klaus Cuma günü yaptığı açıklamada, bağışçı ülkelerin UNRWA'ye mali desteğini askıya almasının Lübnan'daki 38.000 Filistinli mülteci çocuğun eğitimini tehlikeye atacağını söyledi.

Lübnan'ın Elnashra haber sitesinin aktardığına göre Klaus, Lübnan'daki Filistinli mültecilerin yüzde 80'inin yoksulluk içinde yaşadığını, yarısının aşırı kalabalık 12 kampta kaldığını ve zor koşullardan muzdarip olduğunu belirterek, finansmanı durdurma kararının ciddi yansımaları olacağını söyledi.

Klaus, ofisinin Lübnan'daki Filistinli mültecilerin yüzde 65'ine üç ayda bir yaptığı nakit dağıtımını finanse edemeyebileceğini söyledi.

Klaus, her yıl yaklaşık 200.000 Filistinli mültecinin ajansın Lübnan'daki 27 sağlık merkezine gelerek tıbbi konsültasyon, ilaç, çocukların aşılanması, hamile kadınlara yönelik hizmetler ve aralarında kronik hastalıklardan muzdarip olanların da bulunduğu hastalara yönelik genel hizmetler de dahil olmak üzere hizmet aldığını söyledi.

UNRWA'nın ayrıca ajansla anlaşmalı hastaneler aracılığıyla sağlık hizmetlerini desteklediğini ve bu hastanelerin yılda 50.000'den fazla mülteciye tıbbi bakım sağlamaya yardımcı olduğunu ve UNRWA'nın masrafların belirli bir yüzdesini karşıladığını sözlerine ekledi.

Bağışçı ülkelerin fonları askıya alması, İsrail'in Gazze'deki UNRWA çalışanlarını Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı düzenlediği saldırılarda yer almakla suçlamasının ardından geldi.

Mart 2023 itibarıyla Lübnan'da UNRWA'ya kayıtlı toplam Filistinli mülteci sayısı 489.292. UNRWA'ya kayıt gönüllülük esasına dayanıyor.