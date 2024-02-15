Ünye'de Gazze yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
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Ünye'de Gazze yararına kermes düzenlendi

Ünye\'de Gazze yararına kermes düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına düzenlenen kermes, Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Kermesin amacı, Filistin ve Gazze halkına destek olmak ve elde edilecek geliri Gazze'ye bağışlamaktır. Kermese Ünye Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Müftüsü de katıldı.

15.02.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes organize edildi.

Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi öğrencilerince düzenlenen "Gazze Kan Ağlıyor, İnsanlık Can Çekişiyor" adlı kermes, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Üzeyir Hatipoğlu, Filistin ve Gazze halkına destek olmak amacıyla kermes düzenlediklerini söyledi.

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yaptığını belirten Hatipoğlu, "Amacımız zulme karşı dik durmak, Gazze halkına karınca kadar yardımcı olmaktır." dedi.

Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un da katıldığı kermesten elde edilecek gelir, Gazze'ye bağışlanacak.

Kaynak: AA

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