Uraloğlu, 21 ekolojik köprü inşa ettiklerini, kara yolunda 16'ya ulaşıldığını söyledi - Son Dakika
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Uraloğlu, 21 ekolojik köprü inşa ettiklerini, kara yolunda 16'ya ulaşıldığını söyledi

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Uraloğlu, 21 ekolojik köprü inşa ettiklerini, kara yolunda 16\'ya ulaşıldığını söyledi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu ve demir yolu ağında bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa edildiğini açıkladı. En son Erzurum Kuzey Çevre Yolu'ndaki köprünün tamamlanmasıyla kara yolunda sayı 16'ya çıktı, demir yollarında 5 köprü tamamlandı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kara yolu ve demir yolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa ettik" dedi.

Bakan Uraloğlu, kara yolu ve demir yolunda yapımı devam eden ve tamamlanan ekolojik köprülere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatı geçiş güzergahlarını koruma hedefiyle mevcut kara yolu ve demir yolu ağında tespit ettiğimiz geçiş noktalarına ekolojik köprüler inşa ediyoruz. Kara yolu ve demir yolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa ettik" dedi.

KARA YOLLARINDA EKOLOJİK KÖPRÜ SAYISI 16'YA ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, kara yolu ekolojik köprüleri kapsamında en son Erzurum Kuzey Çevre Yolu üzerinde yer alan ekolojik köprünün çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, kara yolundaki ekolojik köprü sayısının 16'ya ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, "Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı mevki gibi stratejik bölgelerde toplam 19 yeni kara yolu ekolojik köprüsü planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DEMİR YOLLARINDA 5 EKOLOJİK KÖPRÜ TAMAMLANDI

Demir yolu hatlarında da yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlamak amacıyla ekolojik köprü uygulamalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Uraloğlu, bu yapıların çevresine uyumlu doğal malzemelerle kaplandığını ve bölgedeki bitki örtüsüne uygun olarak tasarlandığını kaydetti. Uraloğlu, "Demir yolu hatlarımızda bugüne kadar 5 ekolojik köprü inşa ettik. Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nda bir, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında üç, Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Banaz-Eşme arasında da bir ekolojik köprüyü tamamladık" dedi.

'ANKARA-ESKİŞEHİR YHT HATTI'NDA BİR EKOLOJİK KÖPRÜ DAHA PLANLIYORUZ'

Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nın 416'ncı kilometresinde yer alan ekolojik köprünün dünyada hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, köprünün kızıl geyik, vaşak, yaban domuzu ve kurt gibi türlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede inşa edildiğini belirtti. Ekolojik köprünün yapıldığı alanın, hattın 390 ile 420'nci kilometreleri arasındaki 30 kilometrelik kesimde yaban hayatı uzmanlarıyla gerçekleştirilen incelemeler sonucunda belirlendiğini ifade eden Uraloğlu, hayvanların köprüden geçişlerinin ve yapıya uyum süreçlerinin fotokapan sistemleriyle izlendiğini bildirdi. Uraloğlu, "Yaklaşık 2 bin 500 metrekare geçiş alanına sahip ekolojik köprümüz 9,6 metre yüksekliğinde. Taban uzunluğu 74,15 metre, tepe uzunluğu ise 46,55 metre. Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nın 393'üncü kilometresinde bir ekolojik köprü daha yapmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA
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