Uraloğlu'ndan Multi Model Taşımacılık Vurgusu - Son Dakika
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Uraloğlu'ndan Multi Model Taşımacılık Vurgusu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Azerbaycan ve Özbekistan'la işbirliklerinin artırılması gerektiğini söyledi.

29.01.2025 12:46
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan ve Özbekistan başta olmak üzere bölge ülkeleriyle multi model taşımacılık noktasında işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Uraloğlu, JW Marriott Ankara Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Dünyadaki ticaretin yüzde 85'inin deniz yoluyla gerçekleştirildiğine işaret eden Uraloğlu, bu alanda oluşan risklerin, bunun yönetilebilir olmadığını ortaya koyduğunu, diğer alternatif güzergahların da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle Orta Koridor'un öneminin çok net şekilde ortaya çıktığının görüldüğünü bildiren Uraloğlu, "Gerek bölge ülkeleriyle gerekse de Azerbaycan ve Özbekistan ile bu anlamda birçok çalışmamız var. Bu çalışmaları, birincil olarak hayata geçirmeye uğraşıyoruz. Multi model taşımacılık noktasında işbirliklerimizi artırmamız gerekir. Burada yaklaşımımız, taşınan malın başka koridora çekilmesi değil, sadece artan malı bile koridorlarda taşısak ciddi fayda sağlayacak." diye konuştu.

Uraloğlu, sadece ulaştırma noktasında değil, bütün alanlarda işbirliği yaptıklarını belirterek, "Bizim, 'gidemediğin yer senin değildir' diye bir sözümüz var. Ulaşamadığın, iletişim kuramadığın yer gerçekten sizin için bakir alanlardır. Dolayısıyla biz de ulaştırma bakanları olarak her türlü ulaşımı ve iletişimi sağlayarak hem ticareti hem ilişkilerimizi daha geliştirme noktasında katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orta Koridor yanında Kalkınma Yolu için de belli adımlar attıklarını anlatan Uraloğlu, bu bölgedeki ülkelerle de işbirliğinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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