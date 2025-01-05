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Ürdün Bakanı Ankara'ya Geliyor

Ayman Safadi, Türkiye ile Suriye konularında görüşmek üzere Ankara'da toplantı yapacak.

05.01.2025 15:57
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(ANKARA) - Ürdün Başbakan Yardımcı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Safadi ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile 3 artı 3 formatında bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, Suriye'de düzenli ve kapsayıcı bir geçiş dönemi tesis edilmesine katkı sağlamak amacıyla atılabilecek somut adımların ele alınması bekleniyor.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Ürdün Başbakan Yardımcı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Safadi'ye söz konusu ziyarette Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef AlHnaity ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni eşlik edecek.

Safadi ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile 3 artı 3 formatında bir toplantı gerçekleştirecek. Fidan'ın Safadi ve heyetiyle görüşmesinde, " Türkiye'nin, Ürdün'le savunma, terörizmle mücadele ve savunma sanayisi alanlarındaki iş birliğini ele alması, bölgesel sahiplenme anlayışıyla Ürdün'le yürütülen yakın iş birliğinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, İsrail'in Gazze'deki işgalinin sona erdirilmesine yönelik, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması için atılabilecek ortak adımlara dair Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması" öngörülüyor.

Görüşmede ayrıca, "insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılması konusunda iki ülke arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin arttırılmasına yönelik imkanların ele alması, Türkiye'nin Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi rolüne ve bunun muhafazasına tam desteğini teyit etmesi" de bekleniyor.

Suriye'de yaşanan son gelişmelere de değinilmesi beklenen görüşmede Fidan'ın, "Türkiye ve Ürdün'ün ortak komşusu olan Suriye'de düzenli ve kapsayıcı bir geçiş dönemi tesis edilmesine katkı sağlamak amacıyla atılabilecek somut adımları Ürdünlü mevkidaşıyla değerlendirmesi, Suriye'nin istikrarı ve bölgenin güvenliği için Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesinin önemine dikkat çekmesi, Türkiye'de ve Ürdün'de yaşayan Suriyelilerin anavatanlarına onurlu ve gönüllü dönüşleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunması, Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusundaki kararlılığını vurgulaması" da bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Bakan Safadi'yle 23 Aralık 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak üzere 14 Aralık 2024 tarihinde Akabe'yi ziyareti sırasında Ürdünlü mevkidaşıyla bir araya gelmişti. Bakan Safadi, Türkiye'yi son olarak 15 Ekim 2024 tarihinde ziyaret etmişti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Türkiye, Suriye, Ankara, Güncel, Dünya, Ürdün, Son Dakika

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