Ürdün'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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Ürdün'de Filistin'e Destek Gösterisi

Ürdün\'de Filistin\'e Destek Gösterisi

Yüzlerce Ürdünlü, İsrail saldırılarına karşı Filistinliler için Amman'da yürüyüş düzenledi.

21.09.2024 03:18
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Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılara karşı direniş gösteren Filistinliler için destek yürüyüşü düzenledi.

Ulusal Direnişi Destekleme Forumu'nun çağrısıyla başkent Amman'daki Hüseyni Camisi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, camiden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Nahil Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, "Gazze bizi çağırdı, Ürdün'den çağrıya ses verdik. ya zafer ya ölüm", "Başkaldıran Ürdün'de en büyük operasyon gerçekleşti, Mahir Ziyab el-Cazi bunu gerçekleştirdi ve tüm anlaşmaları bozdu" yazılı pankartlar açtı. Göstericiler ayrıca Cazi'nin fotoğrafları ile Ürdün ve Filistin bayrakları taşıdı.

Yürüyüş sırasında AA muhabirine konuşan İslami Hareket Cephesi Genel Sekreteri Vail es-Seka, İsrail'le mücadelenin Gazze, Lübnan ve Batı Şeria dahil tüm cephelerde olduğunu söyledi.

Seka, İsrail'in, tüm Batılı ülkeler tarafından desteklendiğini ve Batının bölgedeki halefi olmasının istendiğini ancak direniş güçlerinin 7 Ekim 2023'ten sonra tarihin seyrini değiştirdiğini ve dünyayı şoke ettiğini dile getirdi.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) eski yöneticilerinden Salim el-Felahat ise "İsrail bugün Gazze'yi vuruyor. Yarın Lübnan'ı belki de Amman, Şam, Kahire ve Riyad'ı vuracak. İsrail, tüm Arap ve Müslümanları düşmanı olarak görüyor. Bu nedenle Gazze'deki direnişi zayıflatmak istiyor ve Lübnan'da suikastlar gerçekleştiriyor." dedi.

Felahat, Araplar ile Müslümanların vakit çok geç olmadan ABD-İsrail tehdidiyle mücadele için birlik olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İsrail ordusu, 8 Eylül'de İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü, saldırganın (Mahir Ziyab el-Cazi) ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'de Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika

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