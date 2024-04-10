Ürdün'de Ramazan Bayramı Hutbelerinde Gazze'ye Destek Mesajları Verildi

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Ürdün'de Ramazan Bayramı hutbelerinde İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek mesajları vurgulandı.

Ürdün'ün başkenti Amman ve civar kentlerde bayram namazı eda edildi.

Amman'da genellikle futbol sahaları, açık alanlarda kılınan bayram namazı bu yıl yağmur nedeniyle Vakıflar Bakanlığının belirlediği büyük camilerde ve kapalı alanlarda kılındı.

Ülke çapında verilen bayram hutbelerinde İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek mesajları verildi.

Başkentteki El-Hüseyni Camisi'nde bayram namazını kıldıran Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, hutbede Gazze'de katliam, tehcir ve büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek, Gazze'dekilerin başına gelenlerden dolayı, yaşanan insanlık felaketinden ötürü insanın içinin parçalandığını söyledi.

Halayile, bugün herkesin kalben Gazze'nin yanında olması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.