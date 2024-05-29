Ürdün'deki Filistinli Mülteciler, Grafiti Sanatıyla Filistin Davasını Anlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün'deki Filistinli Mülteciler, Grafiti Sanatıyla Filistin Davasını Anlatıyor

Ürdün\'deki Filistinli Mülteciler, Grafiti Sanatıyla Filistin Davasını Anlatıyor

Ürdün'deki mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'yle dayanışma içinde olmak ve Filistin davasını anlatabilmek için grafiti sanatını kullanıyor. Ürdün'deki Filistinliler, vatanlarıyla bağlarını ve geri dönüş haklarını savunmaya devam ediyor. Baka Mülteci Kampı'nda duvarlara çizilmiş grafitilerle Filistin davası canlı tutuluyor ve gelecek nesillere aktarılıyor. Grafitiler, gençlerin Filistin'le yaşadıklarını gösteriyor ve Filistin sevgisinin zamanla bitmeyeceğini vurguluyor. Ürdün'deki mültecilerin Filistin'e olan bağlılığı, duvarlara çizilen resimler ve yazılarla ifade ediliyor.

29.05.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün'deki mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler, 8 aydır İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'yle dayanışma içinde olmak ve Filistin davasını anlatabilmek için grafiti sanatını kullanıyor.

Yıllar önce Filistin topraklarından sürgün edilen mülteciler, ülkelerini ve davalarını unutmadıklarını her fırsatta türlü yollar kullanarak anlatmaya çalışıyor. Ürdün'deki Filistinliler de vatanlarıyla bağlarını ve geri dönüş haklarını savunmaya devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile aynı sınırı paylaşan ülkede, yaklaşık 2,5 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. Resmi verilere göre ülkedeki Filistinlilerin 460 bini 13 mülteci kampında yaşıyor. Başkent Amman'ın kuzeyindeki Baka Mülteci Kampı, yaklaşık 120 bin Filistinliyle bu kampların en büyükleri olarak dikkati çekiyor.

Gazze ile dayanışma mesajları

AA muhabirinin ziyaret ettiği Baka Mülteci Kampı'nda Filistin davasını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için duvarlara çizilmiş grafitiler bulunuyor. Grafitilerde 8 aydan bu yana İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ne destek mesajları veriliyor.

"Boyun eğmeyeceğiz" yazısıyla Filistin haritası ve Filistin kefiyesinin çizili olduğu resimler, bu grafitilerden bazıları. Bir başka duvarda ise zafer işaretine "Filistin'i kurtarmanın tek yolu, silahlar" yazısı eşlik ediyor.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin resminin çizildiği bir duvarda da "Direniş benim tek ve meşru temsilcimdir" ifadesi bulunuyor.

Yine duvarlarda, "Aksa Tufanı.. Gazze boyun eğmeyecek", "Biz ölürüz, Filistin hayat bulur" yazılı grafitiler yer alıyor.

Grafitiler, topraklarından uzak da olsalar gençlerin Filistin'le yaşadıklarını gösteriyor

Duvarlardaki grafitilere ilişkin konuşan kamp sakini 73 yaşındaki Filistinli Muhammed Ganim, resimler ve yazılarla, Filistin davasının hala canlı olduğunu anlatmak istediklerini söyledi.

Grafitileri genç yaştaki Filistinlilerin çizdiğine dikkati çeken Ganim, topraklarından uzak da olsalar, vatanlarını göremeseler de Filistin'le yaşadıklarını gösterdiklerini belirtti.

"İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kadınları ve çocukları öldürerek Filistin davası unutulsun istiyor. İsrail başaramayacak. Çünkü genci, çocuğu Filistin sevgisiyle büyüyor. Bu sevginin de zamanla bitmesi imkansız." diyen Ganim, Filistin'in sözlerle değil, güçle geri alınabileceğini vurguladı.

Ganim, "Bu resimler ve yazıların ortasında yaşayanlar, vatanlarını savunmanın önemini ve gerekliliğini öğreniyor." ifadesini kullandı.

Filistinli mülteci Hasan Ebu Cezer de grafitilerin, Filistin davasının kök salması için yapıldığını söyledi.

"Filistin davasını bilmeyen bir çocuk, bu duvar resimleri sayesinde Filistin bayrağının renklerini, önemini ve Filistin mücadelesini öğrenecektir. Böylece vatan onun hafızasında kalacak ve onu unutmayacaktır." diyen Ebu Cezer, "vatansız bir insanın değerinin olmadığını" belirtti.

Her zaman Filistin'i, Hamas'ı ve direniş gruplarını desteklediklerini ifade eden Ebu Cezer, yapılan grafitilerin, gençlere işgal altındaki vatanlarını unutmamaları gerektiğini hatırlattığını dile getirdi.

"Bu çizimler ve yazılar, mülteciler arasında Filistin'e olan büyük bağlılığın kanıtıdır"

Ürdünlü akademisyen ve sosyoloji araştırmacısı Hüseyin el-Huzai de "Bu çizimler ve yazılar, mülteciler arasında Filistin'e olan büyük bağlılığın kanıtıdır. Uzakta da olsalar Filistin'in hala ruhlarında yaşadığını göstermektedir." dedi.

Grafitileri, "toplumsal kahramanlar" olarak gördüğünü ifade eden Huzai, Ürdün'deki mültecilerin Filistin davasını canlı tutmaya devam ettiğini söyledi.

Ürdünlü siyaset bilimi araştırmacısı Emel Aşur da, "Filistin kamplarında duvarlara çizilen resimler ve yazılar, onlarca yıl süren bir hikayenin ifadesidir." diye konuştu.

Aşur, Filistinli mültecilerin grafitiler aracılığıyla topraklarından vazgeçmeyecekleri ve sürgün edildikleri vatanlarına geri dönme konusunda ısrarcı oldukları mesajı verdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Ürdün, Sanat, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'deki Filistinli Mülteciler, Grafiti Sanatıyla Filistin Davasını Anlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:19 Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
12:12 Rekabet Kurumu’ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:42 Taraftar kahrolacak Erden Timur’dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar Taraftar kahrolacak! Erden Timur'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
16:15 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim
15:50 Okul tuvaletinde skandal görüntüler Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:52:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün'deki Filistinli Mülteciler, Grafiti Sanatıyla Filistin Davasını Anlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement