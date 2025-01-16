Ürdün'den Gazze Ateşkesine Destek - Son Dakika
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Ürdün'den Gazze Ateşkesine Destek

Ürdün, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı, uluslararası yardıma çağrı yaptı.

16.01.2025 00:16
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Ürdün, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, anlaşmaya tam bağlılık çağrısında bulundu.

Katar'ın İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığını duyurmasının ardından Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Mısır, Katar ve ABD'nin anlaşmaya varmak için gösterdiği çabaların takdir edildiği açıklamada, "bu anlaşmaya tamamen bağlı kalınması gerektiği" vurgulandı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani felaketle yüzleşmek için yeterli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamak üzere acil uluslararası eylem başlatılması gerekiyor." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Safedi, ayrıca "Gazze'yi yeniden inşa etmek ve kardeş Filistin halkının acılarına son vermek için gerçek anlamda çaba sarf edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Bakanlık açıklamasında Ürdün'ün Kral 2. Abdullah'ın talimatları doğrultusunda Gazze'ye insani yardımın yanı sıra kardeş Filistin halkının adil bir barışa ulaşmak için tüm meşru haklarını elde etme arayışında destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'den Gazze Ateşkesine Destek - Son Dakika

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