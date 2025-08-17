Ürdün'den İsrail'e Tepki: Kudüs'teki İhlaller Kınıyoruz - Son Dakika
Ürdün'den İsrail'e Tepki: Kudüs'teki İhlaller Kınıyoruz

17.08.2025 03:34
Ürdün, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Hristiyan bankalarını dondurmasını kınadı, uluslararası sorumluluk çağrısında bulundu.

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait banka hesaplarını dondurma kararını şiddetle kınayarak, "işgal altındaki şehirdeki (Kudüs) Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlarda tarihi ve hukuki durumun açıkça ihlal edildiğini" belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, işgal gücü olarak Kudüs'teki Hristiyanlara yönelik devam eden saldırılarını ve baskılarını şiddetle kınıyoruz. Son olayda, Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait banka hesaplarının dondurulması da bu ihlallerin bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın "uluslararası hukuk ve uluslararası insan haklarının açıkça ihlali" olduğu ve reddedildiği vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme ve İsrail'i Gazze'ye yaptığı saldırılarını derhal durdurmaya zorlama" çağrısı yapılırken, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı yasa dışı uygulamalarının yanı sıra Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik ihlallerine son vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Filistin Kiliselerle İlgili Yüksek Başkanlık Komitesi, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne ait banka hesaplarını dondurduğunu, mülklerine yüksek vergiler getirdiğini ve bu durumun "kilisenin manevi ve toplumsal hizmet verme kapasitesini tehdit ettiğini" duyurmuştu.

İsrail makamlarının, son yıllarda Kudüs'teki tarihi kiliselere yönelik vergileri artırması, özellikle Eski Şehir'in Bab el-Halil bölgesinde bulunan bazı kilise mülklerinin İsrailli yerleşimci grupların eline geçmesine zemin hazırlamıştı.

Kaynak: AA

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
