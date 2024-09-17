Ürdün'den Lübnan'a Tıbbi Yardım

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı olay sonrası yaralıların tedavisi için Lübnan'a tıbbi yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün'deki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Safedi, Mikati'ye, Kral 2. Abdullah'ın, "Lübnan'daki sağlık sektörüne, bugünkü toplu patlamalar sonucunda yaralanan binlerce Lübnanlının tedavisi için gerekli tıbbi yardımın sağlanması yönünde kendilerine talimat verdiğini" bildirdi.

Ürdünlü Bakan, ülkesinin Lübnan'ın güvenliği, egemenliği ve istikrarının yanında ve kardeş Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Ayrıca, bölgede yaşanan tehlikeli tırmanışın durdurulması gerektiğine dikkati çeken Safedi, " İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve Batı Şeria'daki tırmanışın derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

Mikati de Kral Abdullah'a yardım girişimi için teşekkür ederek, " Beyrut'un, Ürdün'ün Lübnan halkının güvenliği, istikrarı ve güvenliği konusundaki sabit destekleyici tutumunu takdir ettiğini" belirtti.

?Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor