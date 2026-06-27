Ürdün'den Lübnan-İsrail Anlaşmasına Destek

Ürdün, İsrail ile Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşmasının Lübnan'ın güvenlik ve istikrarının desteklenmesi ve topraklarının tamamında egemen olması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi Lübnanlı mevkidaşı Yusuf Recci ile telefonda görüştü.

İsrail ile Lübnan arasında ABD'deki 5. tur görüşmelerin ardından dün varılan anlaşmanın değerlendirildiği görüşmede Safedi, "Lübnan'ın güvenlik ve istikrarını destekleyecek ve topraklarının tamamında egemenliğini kuracak önemli bir adım olması hasebiyle anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını" dile getirdi.

Safedi, bu adımdan hareketle İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) 1701 sayılı kararının uygulanması aşamasına geçilmesinin önemine işaret etti.

Safedi, Lübnan'ın güvenlik, istikrar, egemenlik, toprak bütünlüğü ve silahları devlet tekelinde toplama çalışmalarını mutlak olarak desteklediklerini kaydetti.

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından dün Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Washington yönetiminin, bir süredir İsrail ve Lübnan yönetimi arasında devam eden arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor.