Ürdün'den Venezuela'ya Yardım - Son Dakika
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Ürdün'den Venezuela'ya Yardım

Ürdün\'den Venezuela\'ya Yardım
03.07.2026 09:35
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Ürdün, deprem sonrasında Katar ile Venezuela'ya tıbbi malzeme ve gıda yardımı gönderdi.

AMMAN, 3 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün, deprem sonrası yürütülen insani yardım çalışmalarına destek vermek amacıyla Katar ile birlikte Venezuela'ya tıbbi malzeme ve gıda yardımı gönderdi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın talimatıyla yaralıların tedavisinde kullanılacak 26 ton özel tıbbi malzeme, tıbbi sarf malzemeleri, ekipman, temel gıda maddeleri ve gıda kolilerini taşıyan Katar'a ait C-17 askeri nakliye uçağı, Amman'dan Venezuela'nın başkenti Karakas'a gitmek üzere hareket etti.

Gönderilen yardımın, hafta başında Venezuela'da arama kurtarma ve yardım çalışmalarına başlayan Kamu Güvenliği Müdürlüğü'ne bağlı Ürdün Uluslararası Arama ve Kurtarma Ekibi'nin ihtiyaç duyduğu ekipmanları da kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, benzer nitelikte insani, tıbbi ve gıda yardımı taşıyan Katar'a ait bir diğer uçağın da cuma günü Amman'dan kalkış yapmasının planlandığı aktarıldı.

Venezuela'da geçtiğimiz hafta arka arkaya 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Yetkililer tarafından çarşamba günü açıklanan son verilere göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2.595'e yükselirken, on binlerce kişiden ise hala haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ürdün'den Venezuela'ya Yardım - Son Dakika

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