Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran ziyareti sonrası bölgede barış ve istikrar istediklerini belirtti

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, bölgede barış ve istikrarın hakim olmasını ve gerilimin son bulmasını istediklerini belirtti.

İran'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İran devlet televizyonuna konuşan Safedi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile gerçekleştirdiği görüşmelere ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bölgede yükselen tansiyonu görüşmek üzere İran'ı ziyaret ettiğini kaydeden Safedi, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların aşılması için şeffaf ve net bir diyalog kurmakla görevlendirildiğini dile getirdi.

Safedi kurulacak diyalogun, iki ülkeyi karşılıklı saygı, kardeşlik, birbirinin iç işlerine karışmama temelinde iyi ilişkiler kurmaya sevk edeceğini kaydetti.

Ürdün'ün Filistin davasının önde gelen savunucularından olduğunu ve İsrail'in barış ve istikrarı tehdit eden eylemlerini kınadığını vurgulayan Safedi, şu an önceliklerinin Gazze'deki saldırıların durması olduğunu aktardı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına da değinen Safedi, "Ürdün, bu suikastı net bir şekilde kınadı. Bu iğrenç bir suç ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuku, devletlerin egemenliğini ihlal eden bir adımdır. Gazze'deki saldırıların ve İsrail'in bu tür yasadışı adımlarının durması için etkili adımlar atılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Safedi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde barış ve istikrarın hakim olmasını ve gerilimin sona ermesini istiyoruz. Amman'da söylediğim ve Tahran'da tekrarladığım gibi; gerilimin sonlandırılması yolunda atılacak ilk adım, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durmasıdır."

Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaretin amacıyla ilgili de konuşan Safedi, İsrail'den İran'a ya da İran'dan İsrail'e mesaj iletmek için bu ziyareti gerçekleştirdiği yönünde basında yer haberleri yalanladı.

Safedi, "Ben buraya İsrail'den bir mesaj getirmek ya da ona bir mesaj iletmek için gelmedim. Bizim tek mesajımız, geçen aylarda da açık ve net bir şekilde ifade ettiğimiz gibi; Gazze'deki saldırıların, Filistin halkına yönelik soykırımın, gerilimi tırmandıran adımların durması ve derhal ateşkese varılmasıdır." ifadesini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Heniyye'nin naaşı 2 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha'da İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedilmişti.