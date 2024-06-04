Ürdün Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumdan Suriyeli mülteciler konusunda sorumluluklarını yerine getirmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumdan Suriyeli mülteciler konusunda sorumluluklarını yerine getirmesini istedi

Ürdün Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumdan Suriyeli mülteciler konusunda sorumluluklarını yerine getirmesini istedi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile yaptığı görüşmede, uluslararası toplumun Suriyeli mültecilere karşı sorumluluklarını yerine getirmesini istedi. Safedi, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere uluslararası desteğin azaldığını vurgulayarak, Ürdün'e verilen destek için AB'ye teşekkür etti.

04.06.2024 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, uluslararası toplumdan Suriyeli mülteciler konusunda sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi, başkent Amman'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ürdün ile AB arasında "ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi" konusu ele alındı.

Ürdün'deki Suriyeli mülteciler krizine değinen Safedi, "uluslararası toplumun Suriyeli mültecilere karşı sorumluluklarını üstlenmesi" ve sorumluluğun sadece Ürdün'e ve diğer ev sahibi ülkelere bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere uluslararası desteğin azaldığını vurgulayan Safedi, Suriyeli mültecilere ev sahipliği konusunda Ürdün'e verdiği destek için AB'ye teşekkür etti.

Schinas ise Ürdün'ün Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmasını ve onlara makul yaşam şartları sağlamasını takdirle karşıladığını dile getirdi.

Ürdün coğrafi konumu itibarıyla Filistin, Irak ve Suriye'den en çok göç alan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede 2 milyon Filistinli, 1,3 milyon Suriyeli ve binlerce Iraklı sığınmacı yaşıyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Suriye, Ürdün, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumdan Suriyeli mülteciler konusunda sorumluluklarını yerine getirmesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:06 İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı
23:05 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafı ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
23:11 Sahayı sedyeyle terk etti A Milli Takım’da sakatlık şoku Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku
22:59 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz
22:43 Icardi’den duygusal paylaşım Erden Timur’a bu sözlerle veda etti Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti
21:43 Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor
21:36 Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 00:04:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumdan Suriyeli mülteciler konusunda sorumluluklarını yerine getirmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement