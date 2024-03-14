Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, insani yardımların İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne ulaştırılması gerektiğini belirtti.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, BM yetkilisini başkent Amman'da kabul etti.
Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve yıkıcı savaşın yol açtığı insani felaketin durması için çabalar ele alındı.
Safedi ve Kaag'ın "Gazze'nin her yerine yeterli ve sürdürülebilir insani yardımın ulaştırılması gerektiği" konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.
Ürdünlü Bakan ayrıca, uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek "uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde savaşı ve insani felaketi durdurmak için çaba göstermesi" gerektiğini vurguladı.
İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.
BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.
İsrail'in, yardımları engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.
Son Dakika › Güncel › Ürdün Dışişleri Bakanı ve BM Yetkilisi, Gazze'ye Yardımların Ulaştırılması Gerektiğini Belirtti - Son Dakika
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