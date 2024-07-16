Ürdün, Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırdı

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AMMAN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çeşitli noktalara havadan insani yardım ulaştırma faaliyeti gerçekleştirdi.

Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Pazartesi günü yürütülen havadan yardım ulaştırma operasyonları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Filistin halkına destek vermek amacıyla gerçekleştirildi.

Üç parti insani yardımı içeren operasyona Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden iki ve Mısır'dan bir uçak katıldı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze'deki halkın mevcut zorlu şartların üstesinden gelmesine yardımcı olmak amacıyla, Marka Havalimanı'ndan El- Ariş Uluslararası Havalimanı'na giden yardım uçaklarıyla, Gazze Şeridi'ne havadan bırakma operasyonlarıyla yahut karadan yardım konvoylarıyla insani ve tıbbi yardım göndermeye devam edeceklerini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana, Ürdün Silahlı Kuvvetleri tek başına 117 kez, diğer ülkelerle işbirliği içinde ise toplamda 266 kez havadan yardım ulaştırma operasyonu gerçekleştirdi.