Ürdün, Gazze'ye insani yardım ve gıda yardımı bıraktı

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AMMAN, 20 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri Pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çeşitli noktalara havadan üç parti insani yardım ve gıda yardımı bıraktığını duyurdu.

Yardım operasyonu Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, Mısır ve Almanya'ya ait uçaklarla gerçekleştirildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, ülkedeki Marka Havalimanı ile Mısır'ın El- Ariş Havalimanı arasındaki hava köprüsü aracılığıyla, havadan yardım bırakma veya karadaki yardım konvoyları ile Gazze'ye insani ve tıbbi yardım göndermeye devam edeceğini bir kez daha teyit etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırmaya başlamasından bu yana Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen havadan yardım bırakma operasyonlarının sayısı 95'e ulaşırken, diğer ülkelerle işbirliği içinde 246 operasyon daha yapıldı.