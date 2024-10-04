Ürdün, Guterres'i Destekledi

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Ürdün, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ettiği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i desteklediğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin aleyhinde yürüttüğü karalama kampanyalarıyla mücadelede BM Genel Sekreteri'ne tam destek verildiği ifade edildi.

Ayrıca BM Anlaşması'nı ve kararlarını uygulama, barış ve güvenliği koruma çabalarında üstlendiği rolde de Guterres'in desteklendiği vurgulandı.

Uluslararası toplumun, BM Genel Sekreteri aleyhindeki karalamaları reddetmesi ve İsrail'in BM Anlaşması'na saygı göstermeye, uluslararası ve insancıl hukuka uymaya zorunlu kılınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ürdün'ün, BM ve ona bağlı kurum ve kuruluşların rolünü azaltmayı hedefleyen her türlü girişimi kınadığı ifade edildi.

İsrail, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin bu hafta yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.