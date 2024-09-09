Ürdün'de Sınır Kapısı'ndaki Saldırı Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün'de Sınır Kapısı'ndaki Saldırı Soruşturması Devam Ediyor

Ürdün İçişleri Bakanlığı, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili İsrail'de soruşturması devam eden 2 şoförün durumunun ilgili makamlarca takip edildiğini bildirdi.

09.09.2024 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün İçişleri Bakanlığı, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili İsrail'de soruşturması devam eden 2 şoförün durumunun ilgili makamlarca takip edildiğini bildirdi.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda 3 İsrailli güvenlik görevlisinin öldüğü saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın diğer tarafında ateş açılması olayıyla ilgili İsrail'de sorgusu devam eden Ürdünlü 2 şoförün durumu ilgili makamlarca takip ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturması tamamlanan diğer şoförlerin serbest kaldıklarına işaret edilen açıklamada, şoförleri serbest kalan 106 kamyonun Ürdün'e döndüğü kaydedildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre olayın bireysel bir eylem olduğu, olayla ilgili tüm detayların netleştirilmesi için soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı: Sivillere yönelik şiddeti reddeden tutumumuz değişmezdir

Bu arada Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada da olayla ilgili soruşturmanın ilgili makamlarca takip edildiğine dikkat çekildi.

Ön soruşturmaya göre olayın bireysel olduğu vurgulanan açıklamada, "Ürdün'ün, sebebi ne olursa olsun sivilleri hedef alan şiddeti reddeden tutumu değişmezdir." denildi.

Hem Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması hem de Batı Şeria'daki tehlikeli gerilimin düşürülmesi için Ürdün'ün bölgesel ve uluslararası çabalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, Filistinliler ile İsrailliler arasında iki devletli çözüme dayalı kapsamlı barışın sağlanmasıyla bölgeyi şiddet sarmalından koruyabileceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca Ürdün'ün, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te çıkardığı tehlikeli geriliminin bölgesel yansımaları olacağına dair uyarılar yaptığına işaret edildi.

İsrail ordusu, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kral Hüseyin, Güncel, İsrail, Dünya, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'de Sınır Kapısı'ndaki Saldırı Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
22:58 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META’dan verileri istedi Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi
22:32 Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç Narin’in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda
22:16 Diyarbakır’da halk Narin için sokağa döküldü Diyarbakır'da halk Narin için sokağa döküldü
21:19 Kahreden detay ’’Narin’in Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı’’ Kahreden detay! ''Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı''
13:16 Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi Nicole Kidman, ödülünü almadan acı haberi öğrendi
13:04 Narin’in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı
12:38 Taraftarlar küplere binecek Amartey’in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil Taraftarlar küplere binecek! Amartey'in takımdan gitmemek için yaptığı şey akıl alır gibi değil
12:01 Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek Yeni maaşı dudak uçuklatacak cinsten! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile yola devam edecek
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
11:28 Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti Milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç: Narin’in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir Bakan Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecektir
10:59 Narin’in cansız bedeni dere yatağında bulundu Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
10:56 Real Madrid’de Arda Güler paniği Real Madrid'de Arda Güler paniği
10:21 Taraftarlar tedirgin Mauro Icardi’den kafaları karıştıran paylaşım Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 05:55:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün'de Sınır Kapısı'ndaki Saldırı Soruşturması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement