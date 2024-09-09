Ürdün'de Sınır Kapısı'ndaki Saldırı Soruşturması Devam Ediyor

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Ürdün İçişleri Bakanlığı, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili İsrail'de soruşturması devam eden 2 şoförün durumunun ilgili makamlarca takip edildiğini bildirdi.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda 3 İsrailli güvenlik görevlisinin öldüğü saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın diğer tarafında ateş açılması olayıyla ilgili İsrail'de sorgusu devam eden Ürdünlü 2 şoförün durumu ilgili makamlarca takip ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturması tamamlanan diğer şoförlerin serbest kaldıklarına işaret edilen açıklamada, şoförleri serbest kalan 106 kamyonun Ürdün'e döndüğü kaydedildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre olayın bireysel bir eylem olduğu, olayla ilgili tüm detayların netleştirilmesi için soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı: Sivillere yönelik şiddeti reddeden tutumumuz değişmezdir

Bu arada Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada da olayla ilgili soruşturmanın ilgili makamlarca takip edildiğine dikkat çekildi.

Ön soruşturmaya göre olayın bireysel olduğu vurgulanan açıklamada, "Ürdün'ün, sebebi ne olursa olsun sivilleri hedef alan şiddeti reddeden tutumu değişmezdir." denildi.

Hem Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması hem de Batı Şeria'daki tehlikeli gerilimin düşürülmesi için Ürdün'ün bölgesel ve uluslararası çabalarına devam ettiği belirtilen açıklamada, Filistinliler ile İsrailliler arasında iki devletli çözüme dayalı kapsamlı barışın sağlanmasıyla bölgeyi şiddet sarmalından koruyabileceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca Ürdün'ün, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te çıkardığı tehlikeli geriliminin bölgesel yansımaları olacağına dair uyarılar yaptığına işaret edildi.

İsrail ordusu, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.