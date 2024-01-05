Ürdün, İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarını kınayarak soykırım davasını destekledi

Ürdün, Güney Afrika'nın Gazze Şeridi'nde 22 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı soykırım davasını desteklediğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıları durdurmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamalarına, cinayetlerine değinen Safedi, Yahudi yerleşimcilerin terörüne dikkati çekti.

Safedi, İsrail'in Gazze'deki savaş suçları ile insanlık ve yasa dışı uygulamalarının açığa çıkarılmasına vurgu yaparak, "Ürdün, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçuyla İsrail'e karşı açtığı davayı desteklemektedir. Dışişleri Bakanlığı bunun takibi, Arap ve İslam ülkeleriyle koordinasyonun sağlanması için gerekli hukuki dosyayı hazırlamak için çalışıyor." dedi.

Güney Afrika, İsrail hakkında "soykırım davası" açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir, çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadeleri kullanılırken yapılan eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Dava, Sözleşmenin 9. maddesine dayandırılmıştı

Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmiş olması durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlal eden devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

ICJ, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.