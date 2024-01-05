 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ürdün, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak soykırım davasını destekledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak soykırım davasını destekledi

Ürdün, Güney Afrika'nın İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanında açtığı soykırım davasını desteklediğini açıkladı. Ürdün Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurmak için çalıştıklarını belirtti. Ürdün, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarının açığa çıkarılması için Güney Afrika'nın açtığı davayı desteklemekte ve hukuki dosyayı hazırlamaktadır.

Ürdün, İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarını kınayarak soykırım davasını destekledi
05.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 17:00
Abone Ol

Ürdün, Güney Afrika'nın Gazze Şeridi'nde 22 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı soykırım davasını desteklediğini açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıları durdurmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamalarına, cinayetlerine değinen Safedi, Yahudi yerleşimcilerin terörüne dikkati çekti.

Safedi, İsrail'in Gazze'deki savaş suçları ile insanlık ve yasa dışı uygulamalarının açığa çıkarılmasına vurgu yaparak, "Ürdün, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçuyla İsrail'e karşı açtığı davayı desteklemektedir. Dışişleri Bakanlığı bunun takibi, Arap ve İslam ülkeleriyle koordinasyonun sağlanması için gerekli hukuki dosyayı hazırlamak için çalışıyor." dedi.

Güney Afrika, İsrail hakkında "soykırım davası" açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir, çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadeleri kullanılırken yapılan eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Dava, Sözleşmenin 9. maddesine dayandırılmıştı

Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmiş olması durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlal eden devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

ICJ, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsrail, Ürdün, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak soykırım davasını destekledi - Son Dakika


16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:39:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak soykırım davasını destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement