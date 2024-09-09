Kral Hüseyin Sınır Kapısı Yeniden Açılıyor

Ürdün makamları, dün 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırı sonrası kapatılan İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nın yolcu geçişlerine açılacağını bildirdi.
Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yaptığı yazılı açıklamada, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın 10 Eylül Salı günü saat 08.00'den itibaren yolcu geçişlerine açılacağını belirtti.
Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın ticari geçişlere kapalı kalacağını aktaran Sertavi, söz konusu sınır kapısını kullanacak yolculara geçiş saatleri ve talimatlara uymaları çağrısı yaptı.
Ürdün, dünkü silahlı saldırı sonrası kapatılan ancakdaha sonra kısa süreliğine açılan Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın yeniden çift yönlü kapatıldığını duyurmuştu.
İsrail ordusu, dün İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
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