Ürdün, İsrail'in Han Yunus'taki saldırısını kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'in Han Yunus'taki saldırısını kınadı

Ürdün, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının en sonunda Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sivilleri ve yerinden edilenleri hedef almasının kınandığı ve uluslararası toplumun Filistin halkına koruma sağlaması gerektiği vurgulandı. İsrail'in saldırısında 71 kişi hayatını kaybetmiş, 289 kişi ise yaralanmıştı.

13.07.2024 17:47
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Ürdün, İsrail'in, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla saldırmasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, El-Mevasi'nin hedef alınmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden vahşi saldırısı ve son olarak Han Yunus'taki saldırı olmak üzere sivilleri ve yerinden edilenleri sistematik olarak hedef almasının en güçlü ifadelerle kınandığı" belirtildi.

Ürdün'ün, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarını sürekli ihlal etmesini, uluslararası topluma ve savaşın sona ermesi yönünde çağrı yapan uluslararası iradeye meydan okumasını, Filistinlilere karşı soykırım suçu işlemesini kınadığı da vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun Filistin halkına, hastanelere ve yardım kuruluşlarına koruma sağlanması için derhal harekete geçmesi gerektiği kaydedildi.

İsrail'in, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki vatandaşlara ve yerinden edilmiş kişilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 71 kişi ölmüş, 289 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail'in Han Yunus'taki saldırısını kınadı - Son Dakika

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