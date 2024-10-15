Ürdün: İsrail\'in Lübnan Saldırıları Tehdit Edici

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Lübnan'a saldırıları konusunda, "İsrail'in istediği şey iddia ettiğinden çok daha fazla." dedi.

Safedi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına dikkati çeken Safedi, "İsrail'in istediği şey iddia ettiğinden çok daha fazla." ifadesini kullandı.

İsrail'in kendi müttefiklerinin çağrılarını dahi yok saydığını ve çocuklar için sütün bile Gazze'ye girmesine izin vermediğini kaydeden Safedi, "İsrail bütün dünyaya meydan okuyorsa, uluslararası meşruiyete meydan okuyorsa, kulak vermiyorsa caydırıcı adımlar atmak gerekir." diye konuştu.

İsrail'e karşı BM yetkileri kapsamında adımlar atılması gerektiğini belirten Safedi, "İsrail'in Filistinlileri ve masumları öldürmek, altyapıları yok etmek için kullandığı silahların İsrail'e verilmesinin engellenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)