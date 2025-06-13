Ürdün: İsrail'in Saldırısı Bölgesel Savaşa Yol Açabilir

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının "bölgesel savaşa yol açabilecek kışkırtıcı bir adım" olduğunu belirtti.

Safedi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bölge ve dünyayı yeni tehlikeli bir tırmanıştan kurtarabilecek bir nükleer anlaşma konusunda ABD'nin İran ile müzakere yürüttüğü son derece hassas bir dönemde, İsrail İran'a saldırı düzenledi." ifadesine yer verdi.

Söz konusu saldırıyı "uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve bölgeyi bölgesel bir savaşın eşiğine getiren kışkırtıcı bir adım" olarak nitelendiren Safedi, "gerilimin azaltılması için derhal adım atılması" çağrısında bulundu.

"Bu tür saldırılar hiçbir tarafa güvenlik getirmez. Güvenlik, diplomasiye bağlılık, uluslararası hukuka uyum ve devletlerin egemenliği ile haklarına saygı yoluyla sağlanabilir." ifadelerini kullanan Safedi, Ürdün'ün "bölgesel gerilimin azaltılması yönünde çaba göstermeye devam edeceğini" belirtti.

Safedi, bunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması ve iki devletli çözüm temelinde bir Filistin devleti kurulmasına giden geri döndürülemez bir sürecin başlatılmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

Ürdünlü Bakan, Ürdün'ün "kendi halkını ve güvenliğini koruyacağını" vurgulayarak, ülkenin hava sahasına yapılacak herhangi bir ihlal ya da halkının güvenliğini tehdit edecek herhangi bir adıma karşı uyarıda bulundu.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.