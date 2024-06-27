Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye yardım tırı gönderdi

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Ürdün, Dünya Gıda Programı'nın işbirliğiyle İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne 50 yardım tırının gönderildiğini duyurdu.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, Dünya Gıda Programı'nın işbirliğiyle Gazze Şeridi'ne 50 tırdan oluşan yeni bir insani yardım konvoyu gönderdiği kaydedildi.

Temel gıda ürünlerinden oluşan malzemelerin, Gazze Şeridi halkına bölgedeki ortak dernek ve kuruluşlar aracılığıyla ulaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, yardım konvoyunun hangi sınır kapısından geçtiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ne aralık ayından bu yana kara sınırından 2 bin 270 yardım tırı ile 53 uçağın ulaştığı aktarıldı.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.