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Ürdün, Kızıldeniz'deki gerginlik nedeniyle gıda ihracatını yasakladı - Son Dakika
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Ürdün, Kızıldeniz'deki gerginlik nedeniyle gıda ihracatını yasakladı

Ürdün, Kızıldeniz'deki gerginliğin ithalat maliyetini artırması üzerine temel gıda maddelerinin ihracatını veya yeniden ihracatını yasakladı. Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Yusuf eş-Şimali, yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle Gıda Güvenliği Konseyinin tavsiyesi üzerine bir grup ürünün ihracatını ve yeniden ihracatını yasakladıklarını belirtti. Yasaklanan ürünler arasında pirinç, şeker ve bitkisel yağlar bulunuyor.

Ürdün, Kızıldeniz\'deki gerginlik nedeniyle gıda ihracatını yasakladı
28.12.2023 - 13:15,  Güncelleme: 13:15
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Ürdün, Kızıldeniz'deki gerginliğin ithalat maliyetini artırması üzerine temel gıda maddelerinin ihracatını veya yeniden ihracatını yasakladı.

Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Yusuf eş-Şimali, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Bakan Şimali, ülkesinin Kızıldeniz'deki gerginliklerden kaynaklanan yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle Gıda Güvenliği Konseyinin tavsiyesi üzerine bir grup ürünün ihracatını ve yeniden ihracatını yasakladığını belirtti.

Şimali, ihracat yasağının bitimine ilişkin tarih vermeksizin, kararın pirinç, şeker ve bitkisel yağları kapsadığını kaydetti.

Yemen'deki Husilerin İsrail ile bağlantılı gemileri hedef alması nedeniyle ortaya çıkan gerginlik, Kızıldeniz'deki seyrüseferi olumsuz etkilemiş, nakliye şirketleri seferlerini askıya almıştı.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek, gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu açıklamıştı.

Buna karşılık Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" söylemiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA
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