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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesi ve Gazze saldırıları karşısında tutumunu değiştirmeyecek - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesi ve Gazze saldırıları karşısında tutumunu değiştirmeyecek

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kudüslü ve Ürdünlü dini liderlerle bir araya gelerek, Filistin meselesi ve Gazze saldırıları karşısındaki tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti. Kral Abdullah, Kudüs'teki Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarını savunmak için birlik olmanın gerekliliğini vurguladı ve iki tarafın Filistin sorununa iki devletli çözüm temelinde müzakere masasına dönmesi gerektiğini ifade etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesi ve Gazze saldırıları karşısında tutumunu değiştirmeyecek
20.12.2023 - 22:59,
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Filistin meselesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları karşısındaki tutumunda bir değişme olmadığını belirterek, "Siyasi tavrımızdan geri adım atmak yok, onlar için güçlü ve yüksek sesle çalışacağız." dedi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Kudüslü ve Ürdünlü dini liderlerle başkent Amman'daki el-Hüseyniye Sarayı'nda bir araya geldi.

Ürdün Kralı, Kudüs'teki Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarını savunmak için "birlik olmasının" gerekliliğini vurguladı.

Kral Abdullah, "Siyasi tavrımızdan geri adım atmak yok, onlar için güçlü ve yüksek sesle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Herhangi bir "insani ara"nın ateşkesle sonuçlanması gerektiğini belirten Ürdün Kralı, iki tarafın da Filistin sorununa iki devletli çözüm temelinde buluşarak müzakere masasına dönmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıların bir sonucu olarak Kudüs ve Batı Şeria'da da insani durumu "felaket" olarak değerlendiren Kral Abdullah, bu durumun yansımalarının ciddiyeti konusunda uyarıda bulundu.

Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib de Ürdün Kralıyla toplantıya katılanlar arasında yer aldı.

Kaynak: AA
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