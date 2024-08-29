Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması için ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması için ateşkes çağrısı yaptı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırıların durdurulması ve çatışmaların bölgeye yayılmasını önleyecek kapsamlı bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kral Abdullah, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in saldırılarını durdurmanın önemini vurguladı ve Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının gerekliliğini dile getirdi.

29.08.2024 20:46
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırıların durdurulması ve çatışmaların bölgeye yayılmasını önleyecek kapsamlı bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2.Abdullah ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kral Abdullah, Scholz'a, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırılarının durdurulması ve çatışmaların bölgeye yayılmasını önleyecek kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik düşmanca eylemleri ve İsrail'in Kudüs'teki İslam ve Hıristiyan mukaddesatına yönelik ihlalleri konusunda da uyarıda bulunan Kral Abdullah, Almanya ile Avrupa Birliği'nin rolüne dikkati çekerek, Gazze Şeridi'nde derhal kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının önemini dile getirdi.

Ürdün'ün savaş alanına dönüşmesine ve istikrarının sarsılmasına izin vermeyeceğini ifade eden Kral Abdullah, bölgede adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasının iki devletli çözüm (İsrail-Filistin) ile sağlanabileceğini ifade etti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da dün başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, 45 kişinin ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ise 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması için ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

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