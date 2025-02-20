Ürdün Kralı Filistinlilerin Yerinden Edilmesini Reddetti

Güncel

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiğini yineledi ve işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te gerilimin tırmandırılmasının tehlikelerine karşı uyardı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'da ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi üyesi Darrell Issa'nın başkanlığındaki ABD heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Ürdün Kralı, ABD heyetine işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin tırmandırılmasına yönelik tehlikeler konusunda uyarıda bulundu.

Filistin- İsrail meselesinde "iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini" vurgulayan Ürdün Kralı, ABD'nin bu çabaların desteklenmesinde kilit rol oynadığını belirtti.

Kral 2. Abdullah ayrıca Ürdün'ün Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlileri yerinden etmeye yönelik her türlü girişimi reddettiğini ve Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesi ve insani yardımların arttırılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti.