Ürdün Lübnan'a Destek Veriyor - Son Dakika
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Ürdün Lübnan'a Destek Veriyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Lübnan'ı destekleyeceklerini ve İsrail saldırganlığını durduracaklarını ifade etti.

07.10.2024 16:18
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin Lübnan'a destek vermeyi sürdüreceğini belirterek İsrail saldırganlığını durdurmak için çalıştıklarını ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, temaslarda bulunmak üzere İsrail saldırıları altındaki başkent Beyrut'a geldi.

Başbakan Mikati, görüşmede Ürdün Dışişleri Bakanı'na ülkesinin yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Safedi, Ürdün'ün Lübnan'ın güvenliğine, egemenliğine ve vatandaşlarının emniyetine destek verdiğini belirtti.

Safedi, "Kimse için bir savaş alanı olmayacağız ve kimsenin Ürdün'ün hava sahasını ve egemenliğini ihlal etmesine ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Ürdünlü Bakan, ateşkes çabalarına rağmen İsrail'in uzlaşmaz bir tutum sergilediğine dikkati çekerek "Ürdün Lübnan'ın yanında, yardım sağlamaya devam edecek. İsrail saldırganlığını durdurmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, önce Gazze, şimdi de Lübnan ve Batı Şeria'daki saldırganlık yoluyla güvenliğini sağlayamayacağını vurgulayan Safedi, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun "1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin" devletinden geçtiğini kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'yle de temasları kapsamında Beyrut'ta bir araya geldi.

Kaynak: AA

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