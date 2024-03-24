Ürdün, Mısır, ABD, Almanya ve Singapur ile Gazze'ye havadan yardım indirdi

Ürdün, Gazze Şeridi'nin kuzeyine Mısır, ABD, Almanya ve Singapur'un katılımıyla havadan yardım indirme operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Ürdün ordusundan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan 6 yardım indirme operasyonu gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, operasyonların, Ürdün'den 2, Mısır, ABD, Almanya ve Singapur'dan 4 uçağın katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.
İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.
BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor.
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