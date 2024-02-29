Ürdün, Umman ve Bahreyn ile İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım malzemesi bıraktı - Son Dakika
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Ürdün, Umman ve Bahreyn ile İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım malzemesi bıraktı

Ürdün ordusu, Umman ve Bahreyn ile işbirliği içinde İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım malzemesi bıraktıklarını bildirdi. Ürdün Kraliyetinin talimatıyla gerçekleştirilen yardım operasyonunda, Gazze halkına insani ve tıbbi yardım sağlanmıştır. Ürdün, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'deki Filistinlilere yardım göndermeye devam edeceğini açıklamıştır. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçaklar da aynı şekilde Gazze'ye insani yardım malzemesi ulaştırmıştır. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybetmiş, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilmiştir.

29.02.2024 16:11  Güncelleme: 16:14
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Ürdün ordusu, Umman ve Bahreyn ile işbirliği içinde İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım malzemesi bıraktıklarını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Ürdün Kraliyetinin talimatıyla silahlı kuvvetlerin, Umman ve Bahreyn ile işbirliği içinde Gazze halkına havadan insani yardım ulaştırdığı belirtildi.

Ürdün'ün, İsrail'in zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'deki Filistinlilere insani ve tıbbi yardım sağlamak amacıyla havadan yardım göndermeye devam edeceği aktarıldı.

Ürdün, daha önce de Gazze Şeridi'ne insani yardımları havadan indirdiğini duyurmuştu.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçaklar da bugün İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, İsrail, Mısır, Ürdün, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, Umman ve Bahreyn ile İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım malzemesi bıraktı - Son Dakika

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