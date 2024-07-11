Ürdün ve ABD, Hamas-İsrail esir takası müzakerelerini ele aldı

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası müzakerelerini ve Gazze'de ateşkes konusunu ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, ülkeyi ziyaret eden Leaf ile başkent Amman'da bir araya geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulması, esir takası anlaşmasının tamamlanması, Gazze'ye yardım girişinin sağlanması gibi konuları ele alan ikili, Ürdün ile ABD arasındaki işbirliğini güçlendirme çabalarını da değerlendirdi.

ABD'li yetkilinin Ürdün'e geliş tarihi ve ziyaret süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD, Katar ve Mısır'ın öncülük ettiği arabuluculuk çabalarıyla, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkesi garanti edecek bir anlaşmaya varılması için çalışılıyor.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde geçen hafta ümitler artmıştı. Hamas heyeti geçen hafta masadaki ateşkes taslağına yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.

İsrail güvenlik otoriteleri Hamas ile anlaşmaya "ilk defa bu kadar yaklaşıldığını", Mossad kaynakları da "esir takası anlaşması için altın bir fırsatın bulunduğunu" belirtmişti.