Ürdün ve Almanya, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını ele aldı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurma çabaları ile bölgede "felaket" boyutuna ulaşan durumu ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Baerbock, Amman ziyareti çerçevesinde Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile bir araya geldi.

Bakanlar görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma çabaları ve saldırıların yol açtığı felaket boyutuna ulaşan durumu kapsamlı şekilde değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini ve bunun en öncelikli mesele olduğunu ifade eden Safedi, saldırıların neden olduğu insani felaketi sona erdirmenin tek yolunun yeterli ölçüde insani yardımın Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine ulaştırılması olduğunu vurguladı.

Safedi, saldırıların devam ettiği her gün savaşın bölgesel olarak yayılma riskinin daha da artacağı uyarısında bulundu.

UAD'nin ihtiyati tedbir kararlarının uygulanması

Uluslararası topluma, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasında dün aldığı ihtiyati tedbir kararlarının İsrail tarafından derhal uygulanması için gereğini yapması çağrısında bulunan Safedi, bu kararların, "Filistinlilerin öldürülmesinin durdurulması, bölgeye yeterli ölçüde insani yardım girişinin yapılması, provoke edici eylemlerin durdurulması ve provokatörlerin yargılanmasını kapsadığını" belirtti.

Safedi, "Gazze'nin geleceğine dair tüm yaklaşımların, istisnasız olarak Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün birliğini teyit eden kapsamlı bir çerçevede, belirli bir zaman dilimi içerisinde ve net bir plan dahilinde, iki devletli çözüm temelinde kapsamlı bir çözümü amaçlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Filistinlilerin güvenliğini sağlamadan İsrail güvende olamaz"

Alman Bakan Baerbock ise görüşmebirinin güvenliği diğerinin güvenliği için ayrılmaz bir parça olmadıkça İsrailliler ve Filistinlilerin yan yana barış içinde yaşayamayacaklarını aktararak, "Filistinlilerin güvenliğini sağlamadan İsrail güvende olamaz ve İsrail güvende olmadan Filistinliler de kendilerini güvende hissedemezler." dedi.

Baerbock her iki tarafın da acılarının sona ermesi için herkesin üzerine düşeni yapması ve iki devletli çözüme ulaşmak için denenmiş hiçbir yol bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Zorla yerinden edilmiş, Birleşmiş Milletler (BM) merkezlerine ya da başka yerlere sığınmış yüz binlerce Filistinlinin gidecek başka yeri olmadığını kaydeden Baerbock, şu anda ihtiyaç duyulanın daha sonra sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmak için "insani ara" olduğunu, böylece sonunda tüm esirlerin serbest bırakılabileceğini ifade etti.

Baerbock, UAD'nin vurguladığı gibi İsrail hükümetinin derhal Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılmasına izin vermesi ve operasyonlarını yürütme biçimini değiştirmesi gerektiğini ifade etti.

Alman Bakan ayrıca ülkesinin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini reddettiğine dikkati çekti.

Safedi ve Baerbock, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu, uluslararası insan haklarına saygı gösterilmesi, sivillerin korunması ve Gazze Şeridi'nin tüm kesimlerine yeterli ve sürdürülebilir insani yardımın tedarik edilmesinin önemini vurguladı.

İki Bakan ayrıca Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması çabalarında işbirliği konusunda mutabık kaldı.