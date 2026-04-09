Ürdün ve Belçika'dan Ortak Mesaj

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Belçikalı mevkidaşı Maxime Prevot ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Lübnan'ın ardından başkent Amman'ı ziyaret etti.

Safedi, Belçikalı mevkidaşı Prevot ile bakanlık merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik ortak kararlılık vurgulanırken, bölgede yaşanan tehlikeli tırmanışı sona erdirmeye yönelik çabalar da ele alındı.

Bakanlar, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, çok sayıda sivil kayba yol açan bu saldırılar karşısında Lübnan ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Görüşmede, Lübnan'ın egemenliği ve güvenliğinin korunmasının önemi yinelendi.

Taraflar, 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese uyulması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının tüm maddeleriyle uygulanması ve Lübnan hükümetinin ülke genelinde egemenliğini tesis etmesine destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Lübnan'da yerinden edilen 1 milyondan fazla kişi için acil insani yardım sağlanmasının önemi dile getirildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Gazze'de istikrarın sağlanması ve insani yardımların girişine yönelik tüm engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, Ürdün ile Belçika arasındaki güçlü ortaklık teyit edildi ve ticaret, yatırım, savunma başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Ayrıca, ortak ilgi alanlarına giren konularda koordinasyonun sürdürülmesi ve bölgesel gelişmelerin yakından takip edilmesi konusunda da anlaşmaya varıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecinin uluslararası hukuka saygı temelinde, devletlerin egemenliğini gözeten ve kalıcı istikrarı sağlayacak kapsamlı bir çözüme zemin hazırlaması gerektiğini ifade etti.

Safedi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının derhal durdurulması için uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulunarak, söz konusu saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ve bölgesel güvenlik ile istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanışa yol açtığını belirtti.

Ürdünlü Bakan ayrıca, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri, toprak ilhakı ve kutsal mekanların statüsünü ihlal eden uygulamalarının iki devletli çözümü zayıflattığını ve gerilimi artırdığını vurguladı.