Ürdün ve Finlandiya'dan Gazze Konferansı Görüşmesi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen ile başkent Amman'da görüştüğü belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi ve Valtonen arasında yapılan görüşmede, "ikili ilişkiler ve bölgesel konular" ele alındı.

Görüşmede, " Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların acilen ulaştırılması yönündeki çabaların" konuşulduğu ifade edildi.

Safedi ve Valtonen'in, Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında New York'ta düzenlenecek uluslararası konferansta, iki devletli çözüme yönelik "adil ve kalıcı bir barış" sağlanması için uluslararası diplomatik çabaların da değerlendirildiği kaydedildi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, dün Lübnan'a resmi ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Joseph Avn başta olmak üzere görüşmeler gerçekleştirmişti.

"Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözüm için Üst Düzey Uluslararası Konferans" adını taşıyacak toplantının, 17-20 Haziran 2025'te New York'ta düzenlenmesi bekleniyor.