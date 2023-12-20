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Ürdün ve İngiltere, Gazze'deki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Ürdün ve İngiltere, Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Gazze'deki İsrail saldırıları ve ateşkes çabalarını masaya yatırdı. İki bakan, Gazze'ye insani yardım sağlanması konusunda önlemler alınmasını da görüştü.

Ürdün ve İngiltere, Gazze\'deki son gelişmeleri görüştü
20.12.2023 - 19:31,
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ve ateşkes çabalarını masaya yatırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, resmi ziyaret kapsamında başkent Amman'a gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ile bir araya geldi.

Safedi ve Cameron, Gazze'de İsrail saldırıları sebebiyle yaşanan "felaket" durumunu ve ateşkes çabalarını görüştü.

Ürdün ve İngiltere Dışişleri Bakanları, Gazze'ye "acil ve sürekli insani yardım sağlanması" konusunda gerekli önlemlerin alınmasını da masaya yatırdı.

Ürdünlü Bakan Safedi, "Gazze'ye yönelik saldırının derhal durdurulması gerekliliğini" vurgularken, "bunun insani, güvenlik ve siyasi açıdan feci sonuçları konusunda" uyarıda bulundu.

Safedi ülkesinin, Filistin meselesinin çözümü için iki devletli çözüm temelinde adil ve daimi barışın sağlanması dışındaki planları ve Filistinlilerin kendi toprakları içinde ve dışında zorla yerinden etmeye yönelik her türlü girişimi reddettiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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