Ürdün ve İspanya, Gazze'ye saldırıların sona ermesi için uluslararası hamle başlatılması gerektiğini ele aldı - Son Dakika
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Ürdün ve İspanya, Gazze'ye saldırıların sona ermesi için uluslararası hamle başlatılması gerektiğini ele aldı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İspanya ziyareti sırasında İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile bir araya gelerek, Gazze'ye saldırıların ve yol açtığı insani felaketin sona erdirilmesi için uluslararası etkili bir hamle başlatılmasının gerekliliğini ele aldı. Görüşmede, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın tek yolunun iki devletli çözümün uygulanması olduğu vurgulandı.

29.07.2024 18:54
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Ürdün ile İspanya, Gazze'ye saldırıların ve yol açtığı insani felaketin sona ermesi için uluslararası, etkili bir hamle başlatılmasının gerekliliğini ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İspanya ziyareti kapsamında İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.

Gazze'ye saldırıların ve yol açtığı insani felaketin sona erdirilmesi için uluslararası etkili bir hamle başlatılmasının gerektiği ele alınan görüşmede, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın tek yolunun iki devletli çözümün uygulanmasının gerekliliği konusuna odaklanıldı.

Bakanlar ayrıca Filistin devletinin tanınması konusunda uluslararası bir tutumun oluşturulması için atılacak sonraki adımları da istişare etti.

Dışişleri Bakanları, "savaşın yayılması tehlikesi" konusunda uyardı.

Ürdün'lü Bakan Safedi, Lübnan'ın da yeni bir savaştan korunması; gerginliğin daha fazla artmasını önlemek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına bağlı kalmanın gerekliliğini vurguladı.

Safedi ile Albares ayrıca "Dünyadaki İspanya: Uluslararası Düzen ve Jeopolitik Değişiklikler" sempozyumunun "Barışa Giden Yol: İki Devletli Çözümün Uygulanması" temalı diyalog oturumuna katıldı.

Ürdünlü Bakan, Arap ülkelerinin 2002 yılında Arap Barış Planı ile iki devletli çözümün başka bir alternatifi olmadığına dair görüşlerini açık şekilde sunduğunu anımsattı.

Safedi, Gazze'deki saldırıların sona erdiğinin ertesine ilişkin herhangi bir konuşmanın, çatışmayı kökünden sona erdirmeye, işgale son vermeye ve bağımsız Filistin devletinin İsrail'le birlikte güvenlik ve barış içinde yaşamasını sağlamaya yönelik kapsamlı bir plan çerçevesinde olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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